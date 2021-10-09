Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aleksandr10
О себе
Бег , футбол , большой теннис, гулять
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар!!!
Санкт-Петербург → Другое
сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк
Санкт-Петербург → Другое
Хорошо отдохнуть
Санкт-Петербург → Другое
Ищу друзей
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по весеннему Петербургу
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
Го вместе отдыхать?)
Санкт-Петербург → Другое
Выпить вкусный кофе
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
Соберемся на шашлыки?)
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в барчик и найти друзей в новом городе :)
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