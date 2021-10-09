Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aleksandr10

фото пользователя Aleksandr10
фото #2 пользователя Aleksandr10

О себе

Бег , футбол , большой теннис, гулять

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойти в бар

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться и посидеть где-нибудь

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар

Санкт-Петербург → другое

Сходить в бар

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя LadyCat
Санкт-Петербург → Другое

сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

маленькое фото пользователя Azamatovna
Санкт-Петербург → Другое

Хорошо отдохнуть

маленькое фото пользователя Xiariinna
Санкт-Петербург → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя Kristi_13
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по весеннему Петербургу

маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Ksyunia
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Xenna_Bunny
Санкт-Петербург → Другое

Го вместе отдыхать?)

маленькое фото пользователя An_na
Санкт-Петербург → Другое

Выпить вкусный кофе

маленькое фото пользователя Julechka
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Tsymb_al
Санкт-Петербург → Другое

Соберемся на шашлыки?)

маленькое фото пользователя Ann.li
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в барчик и найти друзей в новом городе :)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.