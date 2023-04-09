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Санкт-Петербург
Профиль пользователя AlekNemalevich

фото пользователя AlekNemalevich

О себе

Бегаю по утрам иногда, катаюсь на велике и мотике, когда тепло, сноуборде и лыжах, когда холодно, занимаюсь вокалом, боксирую, хожу в театральную студию, люблю кино и вино) Люблю отправляться в путь

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Концерт Zero People. Кто составит компанию?)

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять без конкретных целей, зайти куда нибудь поесть, в кино.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marin4k

Санкт-Петербург → активный отдых

Настольный теннис

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Vita9

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Aliina

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять, общаться, посещать разные интересные места

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Fudgi

Санкт-Петербург → другое

Сходить в боулинг, бар или туда где весело😜

Откликнулось 7 участников

анонимный пользователь

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Впрервые в Петербурге!

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Katerinka88

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти родственную душу❤️

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Irishka24

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Кто хочет составить компанию на концерт Павла Воли?)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя AlenaGuliaeva

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В театр в 18:30

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Roc.si

Санкт-Петербург → собрать компанию

Приглашаю на квартирник в центре города!

Откликнулись 2 участника

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