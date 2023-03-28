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Санкт-Петербург
Профиль пользователя alekasandralove

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О себе

меня зовут саша и я будущий психиатр-психотерапевт

помимо медицины влекут история и искусство

занималась научной, организаторской и волонтёрской деятельностями, сейчас же снова иду в баристику

влюблена в настолки и обожаю стендап

ищу всё, везде и сразу: мы можем сходить как на дружескую встречу, так и на свидание (касается обоих полов)

уважаю чужие личные границы

люблю тактильное общение, но только с близкими

имею в рукаве несколько козырей от кринжовых невероятных кулстори до знания интересных необычных мест

давай сходим за кофе и вафлями?

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

выпить кофе, сходить на выставку

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