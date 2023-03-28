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Санкт-Петербург
меня зовут саша и я будущий психиатр-психотерапевт
Санкт-Петербург
Профиль пользователя alekasandralove
О себе
меня зовут саша и я будущий психиатр-психотерапевт
помимо медицины влекут история и искусство
занималась научной, организаторской и волонтёрской деятельностями, сейчас же снова иду в баристику
влюблена в настолки и обожаю стендап
ищу всё, везде и сразу: мы можем сходить как на дружескую встречу, так и на свидание (касается обоих полов)
уважаю чужие личные границы
люблю тактильное общение, но только с близкими
имею в рукаве несколько козырей от кринжовых невероятных кулстори до знания интересных необычных мест
давай сходим за кофе и вафлями?
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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