О себе

меня зовут саша и я будущий психиатр-психотерапевт



помимо медицины влекут история и искусство



занималась научной, организаторской и волонтёрской деятельностями, сейчас же снова иду в баристику



влюблена в настолки и обожаю стендап



ищу всё, везде и сразу: мы можем сходить как на дружескую встречу, так и на свидание (касается обоих полов)



уважаю чужие личные границы



люблю тактильное общение, но только с близкими



имею в рукаве несколько козырей от кринжовых невероятных кулстори до знания интересных необычных мест



давай сходим за кофе и вафлями?