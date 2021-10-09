Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alehandro_Sanche

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О себе

Программист, делаю игры
Катаюсь на скейте
Люблю аниме

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

📺 Политика 📚 Книги ☣️ Токсичность ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Сегодня день пива, пойдемте же выпьем

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу с кем погулять/покататься на скейте/ поплавать/ сыграть волейбол

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Санкт-Петербург → Другое

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

маленькое фото пользователя mdstasy
Санкт-Петербург → Другое

хочу на тусовку в эти выхи 🥨

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое

Подружиться и провести вместе время😃

маленькое фото пользователя Vikulya8
Санкт-Петербург → Другое

Завести друзей

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, пофотографировать тебя

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Заголовок : пук 🌚🌝

маленькое фото пользователя katerinacher_098
Санкт-Петербург → Другое

На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️

маленькое фото пользователя V1adislav
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

маленькое фото пользователя Darina5688
Санкт-Петербург → Другое

Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

маленькое фото пользователя Dsofaa
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку

маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое

Пошлите на шашлыки ?

маленькое фото пользователя 1Asy2
Санкт-Петербург → Другое

Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Тиндер закрыли, где теперь искать новых людей для общения?

маленькое фото пользователя Ohnonono
Санкт-Петербург → Другое

Было бы здорово сходить на пикник в парке

маленькое фото пользователя Vita9
Санкт-Петербург → Другое

Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

маленькое фото пользователя Margo_rita
Санкт-Петербург → Другое

Велопрогулка

маленькое фото пользователя Dean
Санкт-Петербург → Другое

Собрать тусовку музыкантов

маленькое фото пользователя Julechka
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар, поболтать:)

маленькое фото пользователя Sonik
Санкт-Петербург → Другое

Поступаю в СПб и ищу новых друзей и просто приятные знакомства)))

маленькое фото пользователя ILIS
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велике

маленькое фото пользователя afansevaa
Санкт-Петербург → Другое

пойдем тусоваться сегодня ))))

маленькое фото пользователя Aleksandr10
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя vladialav
Санкт-Петербург → Другое

хотелось бы найти компанию на лето

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.