Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alehandro_Sanche
О себе
Программист, делаю игры
Катаюсь на скейте
Люблю аниме
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес
Не нравится:
📺 Политика 📚 Книги ☣️ Токсичность ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу познакомимся с новыми интересными людьми
Санкт-Петербург → Другое
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
Санкт-Петербург → Другое
Подружиться и провести вместе время😃
Санкт-Петербург → Другое
Завести друзей
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, пофотографировать тебя
Санкт-Петербург → Другое
Заголовок : пук 🌚🌝
Санкт-Петербург → Другое
На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить
Санкт-Петербург → Другое
Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко
Санкт-Петербург → Другое
Найти подружку
Санкт-Петербург → Другое
Пошлите на шашлыки ?
Санкт-Петербург → Другое
Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится
Санкт-Петербург → Другое
Тиндер закрыли, где теперь искать новых людей для общения?
Санкт-Петербург → Другое
Было бы здорово сходить на пикник в парке
Санкт-Петербург → Другое
Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе
Санкт-Петербург → Другое
Велопрогулка
Санкт-Петербург → Другое
Собрать тусовку музыкантов
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар, поболтать:)
Санкт-Петербург → Другое
Поступаю в СПб и ищу новых друзей и просто приятные знакомства)))
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на велике
Санкт-Петербург → Другое
пойдем тусоваться сегодня ))))
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
хотелось бы найти компанию на лето
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