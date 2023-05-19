Санкт-Петербург
Профиль пользователя AlbinaDze

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О себе

Мне 22 года.
Люблю смотреть фильмы (смотрела очень много и знаю всякие интересные факты из фильмов, если вспомню, конечно, хи-хи).
Просто обожаю готовить, а также периодически для души занимаюсь кондитерским делом. Читаю, занимаюсь домашним фитнесом.
Обожаю "Офис", аниме "Атака Титанов". Слушаю Atl, Mnogoznaal, Genetikk и фанатка Ники Минаж с 13 лет.
Всегда за любые прогулки
Не пью и не курю, но могу стать душой компании.
Чёрный юмор, порой безопасно токсичный и сортирный (но это для близких людей).

Профиль обновлён 24 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность

Не нравится:

📺 Политика 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу классных девчонок для душевного общения;)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя TigerTiger
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)

маленькое фото пользователя bufym
Йошкар-Ола → Другое

Поддержка скучающих. Скучающая - это я :)

маленькое фото пользователя Victoriya
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу для общения, вечерних походов в кино, катания на роликах

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