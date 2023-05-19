Санкт-Петербург
Профиль пользователя AlbinaDze
О себе
Мне 22 года.
Люблю смотреть фильмы (смотрела очень много и знаю всякие интересные факты из фильмов, если вспомню, конечно, хи-хи).
Просто обожаю готовить, а также периодически для души занимаюсь кондитерским делом. Читаю, занимаюсь домашним фитнесом.
Обожаю "Офис", аниме "Атака Титанов". Слушаю Atl, Mnogoznaal, Genetikk и фанатка Ники Минаж с 13 лет.
Всегда за любые прогулки
Не пью и не курю, но могу стать душой компании.
Чёрный юмор, порой безопасно токсичный и сортирный (но это для близких людей).
Профиль обновлён 24 июня 2023 г.
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