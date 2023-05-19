Мне 22 года. Люблю смотреть фильмы (смотрела очень много и знаю всякие интересные факты из фильмов, если вспомню, конечно, хи-хи). Просто обожаю готовить, а также периодически для души занимаюсь кондитерским делом. Читаю, занимаюсь домашним фитнесом. Обожаю "Офис", аниме "Атака Титанов". Слушаю Atl, Mnogoznaal, Genetikk и фанатка Ники Минаж с 13 лет. Всегда за любые прогулки Не пью и не курю, но могу стать душой компании. Чёрный юмор, порой безопасно токсичный и сортирный (но это для близких людей).

Профиль обновлён 24 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность

📺 Политика 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес

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