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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aisi
О себе
Со мной можно поговорить практически на любые темы, если вы тактичны как собеседник и не навязываете свои взгляды.
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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