Санкт-Петербург
Профиль пользователя ah_ann
О себе
Люблю искусство, в особенности, творцов ренессанса и постимпрессионизма. В целом, моя душа открыта любому направлению, я готова всегда говорить об этом и слушать чужие мысли!
Люблю смотреть старое и фестивальное кино. Всегда в поиске новых интересных работ и режиссеров.
Люблю слушать классическую музыку, джаз. Готова часто ходить на концерты (диапазон композиторов широкий).
Люблю читать и обсуждать прочитанное. В основном, классика или литература по психологии, искусству.
Люблю ходить на выставки, в музеи, театр.
Но я не такая уж и скучная зануда, как можно подумать по описанию моих интересов! Люблю веселые посиделки с друзьями, прогулки, смешные шутки, разговоры ни о чем и обо всем на свете)
Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.
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