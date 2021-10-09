Люблю искусство, в особенности, творцов ренессанса и постимпрессионизма. В целом, моя душа открыта любому направлению, я готова всегда говорить об этом и слушать чужие мысли! Люблю смотреть старое и фестивальное кино. Всегда в поиске новых интересных работ и режиссеров. Люблю слушать классическую музыку, джаз. Готова часто ходить на концерты (диапазон композиторов широкий). Люблю читать и обсуждать прочитанное. В основном, классика или литература по психологии, искусству. Люблю ходить на выставки, в музеи, театр. Но я не такая уж и скучная зануда, как можно подумать по описанию моих интересов! Люблю веселые посиделки с друзьями, прогулки, смешные шутки, разговоры ни о чем и обо всем на свете)

Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.

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