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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Agnel

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О себе

Живу давно в Питере, но друзья как-то разъехались по стране😒
Люблю русскую современную литературу, фотографию и готовку. Обожаю гулять, но работа отнимает всё время😭
Увлекаюсь дизайном☺

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🍷 Выпить в баре🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Найти друзей) чтобы по-дурацки шутить, и поплакать😊

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Чебоксары → пообщаться

хотелось бы найти единомышленником и классных собеседников

Откликнулось 12 участников

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