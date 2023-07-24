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Санкт-Петербург
Живу давно в Питере, но друзья как-то разъехались по стране😒
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Agnel
О себе
Живу давно в Питере, но друзья как-то разъехались по стране😒
Люблю русскую современную литературу, фотографию и готовку. Обожаю гулять, но работа отнимает всё время😭
Увлекаюсь дизайном☺
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🍷 Выпить в баре🎭 Театр
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