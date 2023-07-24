Санкт-Петербург

Профиль пользователя Agnel

О себе Живу давно в Питере, но друзья как-то разъехались по стране😒

Люблю русскую современную литературу, фотографию и готовку. Обожаю гулять, но работа отнимает всё время😭

Увлекаюсь дизайном☺

Была в сети на этой неделе

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