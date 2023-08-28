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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Agel
О себе
Привет!) Я музыкант-композитор и огромный любитель настольных игр. Моя работа проходит в основном дома и потому хочется найти приятных людей с которыми можно провести время за приятной беседой или за настолками!)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
Не нравится:
🪐 Астрология / таро📺 Политика😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре💨 Кальян🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб
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