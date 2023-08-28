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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Agel

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О себе

Привет!) Я музыкант-композитор и огромный любитель настольных игр. Моя работа проходит в основном дома и потому хочется найти приятных людей с которыми можно провести время за приятной беседой или за настолками!)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🪐 Астрология / таро📺 Политика😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре💨 Кальян🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Творческий день

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя YuliaTuk

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Следующие вых. Играем в настолки. У меня есть Элиас. Можете взять свои настолки.

Откликнулось 14 участников

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