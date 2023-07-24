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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Agathoros
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
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