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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Agathoros

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Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

События пользователя

Иркутск → собрать компанию

Кальян || бар || прогулка_по_городу. Необходимое подчеркнуть.

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Очевидно, что здесь должен быть лаконичный и информативный заголовок.

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Посещение увеселительных заведений

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Roc.si

Санкт-Петербург → собрать компанию

КВАРТИРНИК В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!

Откликнулись 2 участника

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