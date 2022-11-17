Я занимаюсь собой и ищу единомышленников и просто хороших друзей. Люблю велосипед, бассейн, медитации и практики. Было сложно проводить время на улице, но я выхожу из зоны комфорта и начинаю жить :) Чувствую себя одинокой, потому что банально нет знакомых, а единственная подруга в другом городе. Я открыта к общение) Неудобных ситуаций не создаю, как некоторые 😅 Если тебе нравится саморазвитие и ты тоже только начал, то присоединяйся и будем друзьями!

Профиль обновлён 20 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные

📺 Политика 🏢 Работа ✝️ Религия 🏫 Учеба 💩 Странный юмор

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