Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aflistova
О себе
Я занимаюсь собой и ищу единомышленников и просто хороших друзей. Люблю велосипед, бассейн, медитации и практики. Было сложно проводить время на улице, но я выхожу из зоны комфорта и начинаю жить :)
Чувствую себя одинокой, потому что банально нет знакомых, а единственная подруга в другом городе. Я открыта к общение) Неудобных ситуаций не создаю, как некоторые 😅
Если тебе нравится саморазвитие и ты тоже только начал, то присоединяйся и будем друзьями!
Профиль обновлён 20 июля 2023 г.
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