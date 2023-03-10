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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя afireinside
О себе
Много работаю, мало свободного времени. Ищу таких же уставших, которые еще чего-то хотят от жизни) Давно замужем, детей нет, но есть любимые домашние животные. Обожаю книги, есть своя библиотека, но читаю все реже. Умеренно интересуюсь историей, краеведением. В целом любопытная и люблю все со смыслом. Не душная)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги💩 Шутки про говно🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь
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