О себе

Много работаю, мало свободного времени. Ищу таких же уставших, которые еще чего-то хотят от жизни) Давно замужем, детей нет, но есть любимые домашние животные. Обожаю книги, есть своя библиотека, но читаю все реже. Умеренно интересуюсь историей, краеведением. В целом любопытная и люблю все со смыслом. Не душная)