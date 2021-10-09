В приоритете отношения, но готов и интересно пообщаться) Работа связана с космосом, а свободное время с ремонтом, играми всех видов, сериалами, квестами, спортивными развлечениями

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🏫 Учеба 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → пообщаться А почему бы и да?)

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.