Ууу. Любю смотреть сериалы, фильмы, аниме и тд. Играю в компьютерные, настольные игры и днд. Слушаю разную музыку, но больше всего нравится рок/метал.

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

🪩 Ночной клуб

Волгоград → Другое Поиграем по сети во что-нибудь кооперативное?

Пермь → Другое ребят ,давайте поговорим о чем нибудь 💌

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