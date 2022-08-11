Меня зовут Лера, мне 20 лет Работаю бариста, увлекаюсь психологией и духовными практиками. Могу и в бар потусить, и на выставку сходить) Люблю кофе (очевидно 🤓), всегда за посидеть в кофейне. Я простая, позитивная личность, ценю в людях доброту и искренность)

Профиль обновлён 21 апреля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро 📚 Книги

💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика 🐈 Домашние животные

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

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