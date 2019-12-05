Санкт-Петербург
Профиль пользователя Admin

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О себе

Рад новым знакомствам. ITшник 1 шт. Бегаю, плаваю, Люблю читать.

Профиль обновлён 29 июня 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Совместные прогулки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natashazavr
Санкт-Петербург → Другое

С пришедшей весной гулять на Коменде

маленькое фото пользователя Rabenda_kohi
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, сделать фотографии тебя на улице

маленькое фото пользователя Ksyunia
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Crazy
Санкт-Петербург → Другое

Идем на фестиваль 👺

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.