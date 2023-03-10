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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ada_s

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О себе

Недавно научилась катататься на велосипеде (нравится), но своего нет.

Не против 🥂

Периодически одиноко, но знакомиться с новыми людьми нет ресурса потому что не хочется что-то из себя строить, притворяться
Хочется быть такой, какая есть

Ищу с кем можно периодически поговорить/посмеяться/поделится радостью/грустью, обменяться рилс, может прогуляться.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Loshadka party 16.09

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