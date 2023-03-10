О себе

Недавно научилась катататься на велосипеде (нравится), но своего нет.



Не против 🥂



Периодически одиноко, но знакомиться с новыми людьми нет ресурса потому что не хочется что-то из себя строить, притворяться

Хочется быть такой, какая есть



Ищу с кем можно периодически поговорить/посмеяться/поделится радостью/грустью, обменяться рилс, может прогуляться.