Санкт-Петербург
Профиль пользователя A_Arina

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О себе

Рада позитивным людям!)) Читаю классику, играю в волейбол))

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
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