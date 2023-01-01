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Санкт-Петербург
Профиль пользователя A6akan

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О себе

Люблю активный отдых(сноубод, горы), в том числе: прогуляться, путешествия, квесты, да все что угодно лишь бы не умереть со скуки)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу компанию погулять, если холодно, то можно посидеть в заведении.

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, попить кофе, перекусить.

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