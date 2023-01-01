⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя A6akan
О себе
Люблю активный отдых(сноубод, горы), в том числе: прогуляться, путешествия, квесты, да все что угодно лишь бы не умереть со скуки)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
События пользователя
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам