О себе

переехала в Питер меньше чем месяц назад)

было бы не плохо найти себе новых знакомых и друзей🙃

гулять к сожалению выхожу пока очень редко, так как работаю в основном много, но пообщаться в соц.сетях не против))

в инстаграм есть ссылка на мой тг-канал👉🏻👈🏻

заходите если что🥺



тг: @BelWizz