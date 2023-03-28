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Санкт-Петербург
переехала в Питер меньше чем месяц назад)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя 4BELKA4
О себе
переехала в Питер меньше чем месяц назад)
было бы не плохо найти себе новых знакомых и друзей🙃
гулять к сожалению выхожу пока очень редко, так как работаю в основном много, но пообщаться в соц.сетях не против))
в инстаграм есть ссылка на мой тг-канал👉🏻👈🏻
заходите если что🥺
тг: @BelWizz
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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