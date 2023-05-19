Санкт-Петербург
Профиль пользователя 3OOW

фото пользователя 3OOW
фото #2 пользователя 3OOW
фото #3 пользователя 3OOW
фото #4 пользователя 3OOW
фото #5 пользователя 3OOW

О себе

Физкультура, работа, дом, коты.
Настоящие друзья, здоровые увлечения, трезвые ценности, спокойный взгляд, острый язык.

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

БДСМ вечеринка 18+

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.