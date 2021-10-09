Общаюсь на все темы))Фоткаться вообще не умею)

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Все что душе угодно)От клубов до музеев

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, сходить на тусовку ))

Санкт-Петербург → Другое не отказалась бы от прогулки

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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