Санкт-Петербург
Профиль пользователя 1ree

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фото #2 пользователя 1ree

О себе

Общаюсь на все темы))Фоткаться вообще не умею)

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Все что душе угодно)От клубов до музеев

Санкт-Петербург → собрать компанию

Кто в Контак Бар?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

маленькое фото пользователя nolly
Санкт-Петербург → Другое

Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое

Подружиться и провести вместе время😃

маленькое фото пользователя Hiatus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить компанией в бар

маленькое фото пользователя AnnaBirdy
Санкт-Петербург → Другое

Пикник в парке или ближайшем пригороде.

маленькое фото пользователя Ohnonono
Санкт-Петербург → Другое

Было бы здорово сходить на пикник в парке

маленькое фото пользователя Julechka
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя nikapusta
Санкт-Петербург → Другое

не отказалась бы от прогулки

маленькое фото пользователя MariyaK
Санкт-Петербург → Другое

Выпить кофе

маленькое фото пользователя Stacy
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в кафе, сходить на тусовку ))

Санкт-Петербург → Другое

Кофе? Пиво? Вино? Виски?)))

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.