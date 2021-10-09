Санкт-Петербург
Профиль пользователя 1ree
О себе
Общаюсь на все темы))Фоткаться вообще не умею)
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Санкт-Петербург → Другое
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Санкт-Петербург → Другое
Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Санкт-Петербург → Другое
Подружиться и провести вместе время😃
Санкт-Петербург → Другое
Сходить компанией в бар
Санкт-Петербург → Другое
Пикник в парке или ближайшем пригороде.
Санкт-Петербург → Другое
Было бы здорово сходить на пикник в парке
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
не отказалась бы от прогулки
Санкт-Петербург → Другое
Выпить кофе
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в кафе, сходить на тусовку ))
Санкт-Петербург → Другое
Кофе? Пиво? Вино? Виски?)))
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.