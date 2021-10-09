Санкт-Петербург
Профиль пользователя 1Asy2
О себе
Привет. Хочется сходить на квест или посетить квартирник и познакомится для дружбы по интересам. Приглашаю сходить на выставку.
Если здесь есть пары которые ищут друзей, мы (я и мой парень) будем рады знакомству.
Что насчёт пива? Можем посидеть в классном баре который находится прямо на пивоварне.😉
Профиль обновлён 23 мая 2023 г.
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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.