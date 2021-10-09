Санкт-Петербург
Профиль пользователя 1Asy2

фото пользователя 1Asy2

О себе

Привет. Хочется сходить на квест или посетить квартирник и познакомится для дружбы по интересам. Приглашаю сходить на выставку.
Если здесь есть пары которые ищут друзей, мы (я и мой парень) будем рады знакомству.
Что насчёт пива? Можем посидеть в классном баре который находится прямо на пивоварне.😉

Профиль обновлён 23 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое

новые знакомства, компания

маленькое фото пользователя IrinaVd
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки

маленькое фото пользователя goshawings
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.