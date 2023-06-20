Музыка по настроению.Сериалы люблю смотреть , типа игры престолов, Касл, Менталист, Новичок.Занимаюсь велоспортом(пока лето-гоу вместе покатаемся,тем более это полезно).Люблю всё что связано с зимой.Не могу пройти мимо булочных😅.По жизни лентяй)Обожаю чай зелёный с жасмином. Курящий ,но алкоголь не употребляю от слова вообще (мажительку лучше бахну😂).

Профиль обновлён 18 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино

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