немного пою, пишу рассказ, смотрю Дорамы, катаюсь на Скейте. хочу найти друзей. отношений пока что не ищу. 18 лет. хотелось бы найти подругу и лд, но адекватного и не пошлого. а просто нормально. и подругу тоже такую же.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Рыбинск.

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