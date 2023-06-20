Рыбинск
Профиль пользователя Amelia_Vizart
О себе
немного пою, пишу рассказ, смотрю Дорамы, катаюсь на Скейте. хочу найти друзей. отношений пока что не ищу.
18 лет. хотелось бы найти подругу и лд, но адекватного и не пошлого. а просто нормально. и подругу тоже такую же.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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