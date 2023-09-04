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Рязань
Профиль пользователя Zelenushka

фото пользователя Zelenushka

О себе

Хочу найти классную компанию друзей.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя belllrin

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте пить кофе и наслаждаться осенней Москвой ☺️ (ищу друзей)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Tanya777

Рязань → прогуляться, перекусить

общение,встречи,веселье и ржаку

Откликнулись 3 участника

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