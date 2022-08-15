Рязань
Профиль пользователя Zarina84
О себе
Люблю афро-американскую и латиноамериканскую музыку. Нравятся различные единоборства. Активный образ жизни. Читаю психологию и философию.
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Москва → Другое
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Москва → Другое
Человеку нужен человек!😉
Москва → Другое
Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
Москва → Другое
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
Москва → Другое
Просто грустно
Москва → Другое
обсудим интересы?
Москва → Другое
Ищу подруг
Санкт-Петербург → Другое
Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну
Санкт-Петербург → Другое
Ищу друзей
Краснодар → Другое
Предпочитаю общение в соц.сетях
Москва → Другое
Ищу друзей, для общения
Москва → Другое
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈
Москва → Другое
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Москва → Другое
Ищу подругу💖
Москва → Другое
Ищу друзей по всему миру😌
Санкт-Петербург → Другое
Давай исследовать пригород Санкт-Петербурга?
Брянск → Другое
Давайте поболтаем )
Магадан → Другое
Просто пообщаться🫶🏼☺️
Самара → Другое
Можем вместе поиграть в геншин, поболтать об увлечениях и прочее))
Москва → Другое
Привет! Создал ответное событие для откликов на ваши идеи😉
Воронеж → Другое
Поболтать о разном, например как прошел день
Санкт-Петербург → Другое
Обсудить фильмы телекомпании Sreda (Триггер, Алиби, Фандорин….)
Краснодар → Другое
Найти человека по душе также рассматриваю общения.
Ярославль → Другое
Хочу найти новых друзей,и возможно любовь
Челябинск → Другое
Быть добру
Санкт-Петербург → Другое
Всегда рада новым людям!
Тюмень → Другое
Ищу Подругу 😊
Санкт-Петербург → Другое
Первый день тут , есть живые люди рядом ?
Казань → Другое
Будет здорово прогуляться и узнать друг друга за чашкой кофе )
Калининград → Другое
можно встретиться, погулять:) ищу общение с хорошими людьми
Ростов-на-Дону → Другое
В поисках подруги
Москва → Другое
Ищу подругу,29+
Москва → Другое
Пообщаться о чем-нибудь интересном)
Санкт-Петербург → Другое
Знакомства,общение,совместный отдых.
Барнаул → Другое
Я ищу подружку)))
Ростов-на-Дону → Другое
Пообщаться. Запретных тем, нет)
Барнаул → Другое
Ищу подругу 💞
Москва → Другое
Ищу подругу 27+ интересную, общительную, добрую, адекватную🖤
Москва → Другое
Я хотела бы сходить на международный турнир по IFBB (фитнес бикини)
Мозырь → Другое
Просто хочу общения возможно найти подругу или друзей)
Москва → Другое
Пообщаемься??
Тюмень → Другое
ищу собеседника
Краснодар → Другое
Буду рада обрести новых подруг, найти общие интересы
Краснодар → Другое
Привет всем
Челябинск → Другое
Любите себя !
Москва → Другое
Было бы классно найти друзей ❤️
Санкт-Петербург → Другое
Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨
Ставрополь → Другое
Ставрополь
Калининград → Другое
Початиться как в старые добрые
Обнинск → Другое
Хочется пообщаться с кем нибудь
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, буду рад общению)
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