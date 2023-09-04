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Рязань
Профиль пользователя Yulia_vl

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Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Рязань → пообщаться

Для интересных бесед 😸

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя rikaminsinho

Москва → пообщаться

Хочу найти ту самую подругу🤙🏻

Откликнулось 16 участников

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