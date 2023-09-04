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Рязань
Профиль пользователя YoungGreyCat

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О себе

Работаю самозанятым по слаботочным системам.
👍Люблю спорт. Раньше занимался пауэрлифтингом, велоспортом , тхэквондо. 💪Сейчас турник, тренажерный зал, армрестлинг.
Когда хватает настроя читаю книги.🚀 Из любимых авторов : Джек Лондон, Джордж Мартин, Достоевский. 😏
Играю в компьютерные игры иногда много, иногда мало 😄
Всесторонне развиваюсь, чтобы порадовать себя и собеседника искрометной беседой🙄👌

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🐈 Домашние животные

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📺 Политика☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие

События пользователя

Рязань → пообщаться

Почему кошки ночью смотрят в темный угол и еще тысячу интересных вопросов

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