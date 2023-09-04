О себе

Работаю самозанятым по слаботочным системам.

👍Люблю спорт. Раньше занимался пауэрлифтингом, велоспортом , тхэквондо. 💪Сейчас турник, тренажерный зал, армрестлинг.

Когда хватает настроя читаю книги.🚀 Из любимых авторов : Джек Лондон, Джордж Мартин, Достоевский. 😏

Играю в компьютерные игры иногда много, иногда мало 😄

Всесторонне развиваюсь, чтобы порадовать себя и собеседника искрометной беседой🙄👌