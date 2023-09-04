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Рязань
Работаю самозанятым по слаботочным системам.
Рязань
Профиль пользователя YoungGreyCat
О себе
Работаю самозанятым по слаботочным системам.
👍Люблю спорт. Раньше занимался пауэрлифтингом, велоспортом , тхэквондо. 💪Сейчас турник, тренажерный зал, армрестлинг.
Когда хватает настроя читаю книги.🚀 Из любимых авторов : Джек Лондон, Джордж Мартин, Достоевский. 😏
Играю в компьютерные игры иногда много, иногда мало 😄
Всесторонне развиваюсь, чтобы порадовать себя и собеседника искрометной беседой🙄👌
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🐈 Домашние животные
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