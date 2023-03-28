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Рязань
Профиль пользователя WriterTEO

фото пользователя WriterTEO

О себе

Очень люблю слушать музыку
Особенно группы Mr.Kittу , 30 seconds to mars , Bazanji,Disturbed.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Рязань → пообщаться

Обсудить Дорамы.

маленькое фото пользователя LISVI
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Katelyn

Оренбург → пообщаться

Давайте фанючить на корейцев и советовать Дорамы друг другу

Откликнулись 2 участника

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