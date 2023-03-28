⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Рязань
Рязань
Очень люблю слушать музыку
Рязань
Профиль пользователя WriterTEO
О себе
Очень люблю слушать музыку
Особенно группы Mr.Kittу , 30 seconds to mars , Bazanji,Disturbed.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴♀️ Спорт, бег, йога
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Рязань
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам