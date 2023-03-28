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Рязань
Рязань
Профиль пользователя Victoririka
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Участие в других событиях
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