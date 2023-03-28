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Рязань
Профиль пользователя Victoririka

фото пользователя Victoririka

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elena_rzn

Рязань → собрать компанию

Погулять по городу, сходить куда-нибудь

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Angelas

Рязань → собрать компанию

Предлагаю организовать художественные фотосъёмки на разных локациях города

Откликнулись 3 участника

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