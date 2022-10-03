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Рязань
Профиль пользователя Uoppy

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фото #2 пользователя Uoppy

О себе

Сижу дома и ничего не делаю, будет скучно и вам - пишите ❤️

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🪐 Астрология / таро
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