Привет. Я тут только зарегистрировался, поэтому ещё не видел что тут другие люди пишут. Поэтому расскажу о себе так, как хотел бы чтобы видели другие. Мне 27 лет, много работаю, мало отдыхаю. На старости лет купил гитару и пытаюсь научиться что-нибудь на ней играть, надеюсь в будущем что-то из этого путевой выйдет. Свободного времени мало, но если выдаётся такое, то люблю почитать или послушать аудиокнижки, посмотреть какой-нибудь фильм или сериал, могу немного поиграть в какие-нибудь компьютерные игры. По своей натуре я человек общительный и поэтому постоянно ищу новые знакомства. Было бы здорово, если бы общение продлилось дольше пары дней. В любом случае я постараюсь подстроиться под любой твой стиль общения чтобы тебе было комфортнее в нашем диалоге.

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения

☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Рязань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Рязань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.