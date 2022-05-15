Рязань
Профиль пользователя SlavaDoc
О себе
Веду активный образ жизни, треню в зале, катаю на велосипеде, сапборде, занимаюсь дайвингом, люблю отдых на природе с палатками)
Не зожник, могу и прибухнуть!
Меломан, слушаю все за исключением нашей попсы и некоторых современных исполнителей у которых проблемы с дикцией) Motorhed!
Запретных тем для общения нет)
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое человеческое общение
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Пообщаться на любые темы
У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
На больничном, предлагаю познакомиться
Steam Steam Steam
Ребята без родителей, как вы справляетесь с одиночеством?
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