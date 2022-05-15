Веду активный образ жизни, треню в зале, катаю на велосипеде, сапборде, занимаюсь дайвингом, люблю отдых на природе с палатками) Не зожник, могу и прибухнуть! Меломан, слушаю все за исключением нашей попсы и некоторых современных исполнителей у которых проблемы с дикцией) Motorhed! Запретных тем для общения нет)

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🍿 Фильмы, сериалы

✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → Другое Ребята без родителей, как вы справляетесь с одиночеством?

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

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