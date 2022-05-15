Рязань
Профиль пользователя SlavaDoc

фото пользователя SlavaDoc
фото #2 пользователя SlavaDoc
фото #3 пользователя SlavaDoc

О себе

Веду активный образ жизни, треню в зале, катаю на велосипеде, сапборде, занимаюсь дайвингом, люблю отдых на природе с палатками)
Не зожник, могу и прибухнуть!
Меломан, слушаю все за исключением нашей попсы и некоторых современных исполнителей у которых проблемы с дикцией) Motorhed!
Запретных тем для общения нет)

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Рязань → пообщаться

Пообщаться с умным человеком на любые темы)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя mr_evilhat
Москва → Другое

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

маленькое фото пользователя ANASTASIA.Nastia
Санкт-Петербург → Другое

Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

маленькое фото пользователя Vera22
Москва → Другое

Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

маленькое фото пользователя Ameli
Москва → Другое

На больничном, предлагаю познакомиться

маленькое фото пользователя kgbkassetvrossii
Москва → Другое

Steam Steam Steam

маленькое фото пользователя Lina23
Санкт-Петербург → Другое

Ребята без родителей, как вы справляетесь с одиночеством?

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Рязань

Ищешь друзей и компанию в городе Рязань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Рязань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.