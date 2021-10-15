Рязань
Профиль пользователя Ruby_Sparks
О себе
- люблю интеллектуальные игры (смотрю под уборку «Слабое Звено»);
- люблю иностранные языки (свободно говорю по-немецки, чуть менее свободно по-английски);
- кино (разное и «Криминальное чтиво» и «Пианист», и «Всё везде и сразу»);
- музыка (почти всё кроме разве что кальянного репа; больше по року, панку);
- люблю движ в приятном месте (потусить на природе, пикники, общение - очень кстати)
- в Рязани бываю наездами, но очень хочется знакомиться с новыми людьми!
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
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