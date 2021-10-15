- люблю интеллектуальные игры (смотрю под уборку «Слабое Звено»); - люблю иностранные языки (свободно говорю по-немецки, чуть менее свободно по-английски); - кино (разное и «Криминальное чтиво» и «Пианист», и «Всё везде и сразу»); - музыка (почти всё кроме разве что кальянного репа; больше по року, панку); - люблю движ в приятном месте (потусить на природе, пикники, общение - очень кстати) - в Рязани бываю наездами, но очень хочется знакомиться с новыми людьми!

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

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