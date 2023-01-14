Рязань
Профиль пользователя Reishu
О себе
Сюжетные синглы, LoL, аниме, манга, ранобэ, фантастика, фэнтези, сериалы, металл, рок, альтернатива, вкусно поесть
Профиль обновлён 5 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги
Не нравится:
💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
Москва → Другое
Может поговорим?
Москва → Другое
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
Одинцово → Другое
Живите долго и процветайте 🖖🏻
Екатеринбург → Другое
Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29
Москва → Другое
Найти человека, который работает удаленно.
Рязань → Другое
Излить душу..
Другие пользователи из города Рязань
Ищешь друзей и компанию в городе Рязань?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Рязань.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.