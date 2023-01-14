Рязань
Профиль пользователя Reishu

фото пользователя Reishu

О себе

Сюжетные синглы, LoL, аниме, манга, ранобэ, фантастика, фэнтези, сериалы, металл, рок, альтернатива, вкусно поесть

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Рязань → пообщаться

Поиграть в LoL и поболтать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя mr_evilhat
Москва → Другое

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

маленькое фото пользователя diakat09
Москва → Другое

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

маленькое фото пользователя Tatsu
Одинцово → Другое

Живите долго и процветайте 🖖🏻

маленькое фото пользователя Sashika
Екатеринбург → Другое

Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

маленькое фото пользователя Sakuraianuri
Москва → Другое

Найти человека, который работает удаленно.

маленькое фото пользователя Kotik_delovoi
Рязань → Другое

Излить душу..

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Рязань

Ищешь друзей и компанию в городе Рязань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Рязань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.