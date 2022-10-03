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Рязань
Слабослышащая👂❌
Рязань
Профиль пользователя Olga_Migulenko
О себе
Слабослышащая👂❌
Буду рада пообщаться на разные темы, личные встречи приветствуются!)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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