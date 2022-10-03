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Рязань
Профиль пользователя Olga_Migulenko

фото пользователя Olga_Migulenko

О себе

Слабослышащая👂❌
Буду рада пообщаться на разные темы, личные встречи приветствуются!)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Не нравится:

☣️ Токсичность
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