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Рязань
Профиль пользователя OKSANA62

фото пользователя OKSANA62

О себе

Сейчас очень одиноко

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность📸 Пофоткаться

События пользователя

Рязань → прогуляться, перекусить

Встретиться и сходить потанцевать

маленькое фото пользователя Elena_rzn
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vlad_islav

Москва → пообщаться

Пообщаться, и при взаимной симпатии сходить куда нибудь

Откликнулось 5 участников

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