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Рязань
Профиль пользователя Muradov

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О себе

Я люблю веселиться, есть, пить, знакомиться с новыми людьми

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🚶‍♀️ Прогуляться 💨 Кальян

События пользователя

Рязань → прогуляться, перекусить
веселиться, есть, пить, знакомиться с новыми людьми
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