Рязань
Профиль пользователя Marseline

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О себе

Я интроверт ищу подругу что бы общаться и погулять не люблю ночные клубы не курю редко пью

Профиль обновлён 10 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 📚 Книги

Участие в других событиях

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Москва → Другое

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