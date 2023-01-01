О себе

Люблю гулять, нравится обсуждать кино, поговорить об истории. Люблю метал, рок, особенно нравится Judas Priest, Warlock, Accept. Могу и в видеоигры сыграть, и в настолки (хотя в настолках у меня опыт по большей части в варгеймах). Читаю книги, предпочитаю исторические романы, фентези.