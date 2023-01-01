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Рязань
Профиль пользователя Lotar

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О себе

Люблю гулять, нравится обсуждать кино, поговорить об истории. Люблю метал, рок, особенно нравится Judas Priest, Warlock, Accept. Могу и в видеоигры сыграть, и в настолки (хотя в настолках у меня опыт по большей части в варгеймах). Читаю книги, предпочитаю исторические романы, фентези.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💨 Кальян

События пользователя

Рязань → пообщаться

Обсуждение кино.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Banana

Рязань → другое

Поиграть в настолки

Откликнулось 8 участников

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