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Рязань
Рязань
Профиль пользователя Lotar
О себе
Люблю гулять, нравится обсуждать кино, поговорить об истории. Люблю метал, рок, особенно нравится Judas Priest, Warlock, Accept. Могу и в видеоигры сыграть, и в настолки (хотя в настолках у меня опыт по большей части в варгеймах). Читаю книги, предпочитаю исторические романы, фентези.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры
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