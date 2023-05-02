Рязань
Профиль пользователя Literally_me
О себе
Феминистка, лгбт-френдли, пацифистка.
Начала учиться кататься на скейте, будет круто, если найду компанию для этого занятия!
В целом хочется активно провести остаток лета и теплое начало осени. За любую движуху, кроме голодовки.
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
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