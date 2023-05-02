Феминистка, лгбт-френдли, пацифистка. Начала учиться кататься на скейте, будет круто, если найду компанию для этого занятия! В целом хочется активно провести остаток лета и теплое начало осени. За любую движуху, кроме голодовки.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

📺 Политика ✝️ Религия 🏢 Работа ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб

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