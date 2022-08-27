Рязань
Профиль пользователя Lionedefeu00
О себе
Люблю познавать новое, за любой кипиш кроме голодовки.
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь
Не нравится:
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