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Рязань
Рисую акрилом 🎨
Рязань
Профиль пользователя Leno4ek
О себе
Рисую акрилом 🎨
Обожаю чёрные комедии 🍿
Занимаюсь спортом 🏃🏼♀️
Слушаю (поп, рэп, хип-хоп)🎶
Люблю готовить и экспериментировать с едой🥥
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан
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