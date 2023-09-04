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Рязань
Профиль пользователя Leno4ek

фото пользователя Leno4ek

О себе

Рисую акрилом 🎨
Обожаю чёрные комедии 🍿
Занимаюсь спортом 🏃🏼‍♀️
Слушаю (поп, рэп, хип-хоп)🎶
Люблю готовить и экспериментировать с едой🥥

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → активный отдых

Вечерние пробежки 🏃🏼‍♀️в парке Динамо) Одной скучно🥱

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Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nikolay

Москва → активный отдых

Потанцуем?

Откликнулось 12 участников

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