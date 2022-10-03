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Рязань
Профиль пользователя Juls304

фото пользователя Juls304
фото #2 пользователя Juls304

О себе

Люблю смотреть дорамы, ходить на художественные выставки и вообще за любой движ

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика

События пользователя

Рязань → прогуляться, перекусить
Давайте погуляем, завтра вечером например✌️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Banana
Рязань → Другое
Поиграть в настолки
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