Рязань
Профиль пользователя Ilya22
О себе
Можно все главное не спалиться 😊
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🚶♀️ Прогуляться
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Рязань
Ищешь друзей и компанию в городе Рязань?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Рязань.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.