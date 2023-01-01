О себе

Привет. Было бы здорово найти подругу, с которой можно было бы обсудить разные истории, поговорить о своих персонажах, порисовать их вместе. Я занимаюсь росписями, умею в фотошоп, графический дизайн, немного в анимацию и монтаж видео. В монтаж полок к стене тоже могу.