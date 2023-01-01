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Рязань
Рязань
Профиль пользователя Gray_Crane
О себе
Привет. Было бы здорово найти подругу, с которой можно было бы обсудить разные истории, поговорить о своих персонажах, порисовать их вместе. Я занимаюсь росписями, умею в фотошоп, графический дизайн, немного в анимацию и монтаж видео. В монтаж полок к стене тоже могу.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
Не нравится:
📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян
Участие в других событиях
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