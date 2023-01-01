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Рязань
Профиль пользователя Gaifetdin

фото пользователя Gaifetdin

О себе

Позитивный, занимаюсь собой, имел много хобби. Активно саморазвиваюсь и хочу знакомится с новыми людьми.
Писать все сразу о себе считаю не интересно.)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб

События пользователя

Рязань → собрать компанию

Собрать компанию друзей.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sanya2003

Рязань → собрать компанию

Прогулка, ищу компанию

Откликнулись 2 участника

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