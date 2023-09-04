Увлекаюсь мотоспортом, экстримальными видами спорта, обожаю людей с чувством юмора, бегаю, занимаюсь йогой и медитацией, из фильмов нравятся: комедии, фантастика, приключенческие.

Была в сети вчера

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