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Рязань
Рязань
Профиль пользователя Elizka
О себе
Увлекаюсь мотоспортом, экстримальными видами спорта, обожаю людей с чувством юмора, бегаю, занимаюсь йогой и медитацией, из фильмов нравятся: комедии, фантастика, приключенческие.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться
Не нравится:
Участие в других событиях
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