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Рязань
Профиль пользователя Elizka

фото пользователя Elizka

О себе

Увлекаюсь мотоспортом, экстримальными видами спорта, обожаю людей с чувством юмора, бегаю, занимаюсь йогой и медитацией, из фильмов нравятся: комедии, фантастика, приключенческие.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Juls304

Рязань → прогуляться, перекусить

Давайте погуляем, завтра вечером например✌️

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Tanya777

Рязань → прогуляться, перекусить

общение,встречи,веселье и ржаку

Откликнулись 2 участника

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