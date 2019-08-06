Рязань
Профиль пользователя Eject
О себе
Меня зовут Андрей! Уважаю электронную и рок музыку. Люблю кино, но немного бесят сериалы. Нравятся автомобили, как сам процесс вождения, так и различные технические доработки. Под настроение играю в видеоигры.
Холост, увы одинок.
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Обо всём на свете🙃
Я за душевные разговорчики
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Какую породу кошки посоветуете завести?
Книги, изменившие ваше восприятие себя и мира
Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру
Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить
Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29
Те, кто со мной на одной волне ~
Расскажи мне анекдот
буду рада каждому твоему сообщению🤍
Поддержка скучающих. Скучающая - это я :)
Посоветуйте детективный сериал
Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг.
хотелось бы пообщаться, а то слишком скучно 😕
Кто ищет разговоры по душам,добро пожаловать)
Излить душу
Пообщалась бы с удовольствием 🙂
Буду рада пообщаться с приятным собеседником/собеседницей)
Скажите, что все будет хорошо и скоро...
Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?
Ищу собеседников на общие темы
Поговорить с новыми людьми
Другие пользователи из города Рязань
Ищешь друзей и компанию в городе Рязань?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Рязань.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.