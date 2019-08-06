Рязань
Профиль пользователя Eject

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О себе

Меня зовут Андрей! Уважаю электронную и рок музыку. Люблю кино, но немного бесят сериалы. Нравятся автомобили, как сам процесс вождения, так и различные технические доработки. Под настроение играю в видеоигры.
Холост, увы одинок.

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика

События пользователя

Рязань → пообщаться

🙂Разговоры на свободную тему 🙃

Рязань → пообщаться

Так много людей, но почти все в море одиночества!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя ahannaah
Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Санкт-Петербург → Другое

Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение

маленькое фото пользователя Vera22
Москва → Другое

Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

маленькое фото пользователя diakat09
Москва → Другое

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

маленькое фото пользователя Rutan
Москва → Другое

Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

маленькое фото пользователя pretendme
Москва → Другое

Какую породу кошки посоветуете завести?

маленькое фото пользователя Harumi
Алматы → Другое

Книги, изменившие ваше восприятие себя и мира

маленькое фото пользователя Balavaca
Раменское → Другое

Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

маленькое фото пользователя AnnaMi
Владивосток → Другое

Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

маленькое фото пользователя Sashika
Екатеринбург → Другое

Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

маленькое фото пользователя Anastasia_21
Краснодар → Другое

Те, кто со мной на одной волне ~

маленькое фото пользователя Partenokarp
Краснодар → Другое

Расскажи мне анекдот

маленькое фото пользователя perchiknastya
Пермь → Другое

буду рада каждому твоему сообщению🤍

маленькое фото пользователя bufym
Йошкар-Ола → Другое

Поддержка скучающих. Скучающая - это я :)

маленькое фото пользователя nastyabu
Москва → Другое

Посоветуйте детективный сериал

маленькое фото пользователя Maya94
Тольятти → Другое

Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг.

маленькое фото пользователя usignolo
Арсеньев → Другое

хотелось бы пообщаться, а то слишком скучно 😕

маленькое фото пользователя Sofia999
Новороссийск → Другое

Кто ищет разговоры по душам,добро пожаловать)

маленькое фото пользователя Lina23
Санкт-Петербург → Другое

Излить душу

маленькое фото пользователя dariamaz
Москва → Другое

Пообщалась бы с удовольствием 🙂

маленькое фото пользователя Karmaniola
Краснодар → Другое

Буду рада пообщаться с приятным собеседником/собеседницей)

маленькое фото пользователя Anastasiya_She
Москва → Другое

Скажите, что все будет хорошо и скоро...

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

маленькое фото пользователя Polito
Москва → Другое

Ищу собеседников на общие темы

маленькое фото пользователя vikussss
Калининград → Другое

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