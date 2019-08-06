О себе

Меня зовут Андрей! Уважаю электронную и рок музыку. Люблю кино, но немного бесят сериалы. Нравятся автомобили, как сам процесс вождения, так и различные технические доработки. Под настроение играю в видеоигры.

Холост, увы одинок.